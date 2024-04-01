Сезон летних веранд начинается в Москве

«В нашем городе популярны летние веранды. В теплое время года 12 улиц в центре столицы превращаются в по-настоящему гастрономические, например Камергерский переулок, Кузнецкий Мост, Большая Никитская, Никольская, Покровка. Они становятся самостоятельными точками притяжения для жителей и туристов. Мы со своей стороны помогаем развивать сеть летних кафе, с 2010 года их количество в Москве выросло в три раза», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Как отметили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы, при обустройстве летней веранды не допускается прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера, а высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонного (летнего) кафе, не может быть менее 0,6 метра и превышать 0,9 метра.
«Каждый год в Москве на открытом воздухе размещается свыше трех тысяч кафе. Все они подлежат строгому учету и должны быть внесены в “Схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания Москвы”. В ней содержится информация о расположении и площади всех городских сезонных веранд. Особое внимание мы уделяем правомерности их установки. Кафе должны располагаться в соответствии с границами и площадью, указанными в схеме, а также с соблюдением ряда других требований», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Он также уточнил, что на протяжении всего сезона специалисты контрольного ведомства будут вести мониторинг территории и выявлять незаконные конструкции.
Узнать, какие еще требования необходимо соблюсти при установке сезонных веранд и получить консультацию контрольных (надзорных) органов, можно на цифровой платформе «Открытый контроль».
По действующим требованиям 15 ноября — крайний срок демонтажа летних кафе. С 2022 года предпринимателям предоставлена возможность сохранять конструкции сезонных точек общественного питания в период с 15 ноября по 15 марта. Эта мера была введена после обращений представителей бизнес-сообщества, которые указывали на то, что дорогостоящие конструкции технически сложно и затратно демонтировать и хранить. В зимний период 2022—2023 годов без возможности эксплуатации сохранили 276 конструкций летних кафе, в 2024-м — 310.
Сезон летних кафе в столице продлится до 1 ноября. Все работающие веранды должны быть включены в городскую схему размещения. Контроль за обустройством конструкций летних веранд осуществляет Объединение административно-технических инспекций Москвы, а за их размещение — столичная Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.