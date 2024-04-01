Собянин: Новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

«Запуск участка позволит автомобилистам без лишних поворотов проезжать по южному направлению МСД, а также комфортно выезжать на трассу М-4 “Дон”. Улучшится транспортная доступность пяти районов ЮАО», — сообщил мэр Москвы.
На участке расположат пять эстакад и тоннель на пересечении с Бакинской улицей. Позже здесь благоустроят прилегающую территорию: специалисты разобьют газон, высадят деревья и кустарники.
Помимо этого, в районе примыкания к МСД продолжается строительство трех эстакад, а также перекладка инженерных сетей. Все работы планируют завершить в 2026 году.