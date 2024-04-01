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Собянин: Новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

На Московском скоростном диаметре (МСД) создают важную транспортную связку. Участок протяженностью более 6,8 километра будет располагаться вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Запуск участка позволит автомобилистам без лишних поворотов проезжать по южному направлению МСД, а также комфортно выезжать на трассу М-4 “Дон”. Улучшится транспортная доступность пяти районов ЮАО», — сообщил мэр Москвы.

На участке расположат пять эстакад и тоннель на пересечении с Бакинской улицей. Позже здесь благоустроят прилегающую территорию: специалисты разобьют газон, высадят деревья и кустарники.

Помимо этого, в районе примыкания к МСД продолжается строительство трех эстакад, а также перекладка инженерных сетей. Все работы планируют завершить в 2026 году.

строительство