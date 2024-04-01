Собянин: Новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

На Московском скоростном диаметре (МСД) создают важную транспортную связку. Участок протяженностью более 6,8 километра будет располагаться вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.