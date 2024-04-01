Социальные пенсии в Омской области выросли на 7,5% с 1 апреля

В Омской области в 2024 году социальные и государственные пенсии проиндексировали на 7,5%. Они выросли вместе с прожиточным минимумом для пенсионеров.
На сегодня в Омской области проживают 51,4 получателей пенсии. Размер социальной пенсии напрямую зависит от категории получателя. Максимальный размер выплаты с 1 апреля составляет 21 233 рубля.
Отметим, социальные пенсии получают омичи, у которых нет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Также социальные пенсионные выплаты полагаются по потере кормильца и по инвалидности. Все омичи, чья пенсия меньше прожиточного минимума, получают доплату.