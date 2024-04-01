Социальные пенсии в Омской области выросли на 7,5% с 1 апреля

Отметим, социальные пенсии получают омичи, у которых нет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Также социальные пенсионные выплаты полагаются по потере кормильца и по инвалидности. Все омичи, чья пенсия меньше прожиточного минимума, получают доплату.