В апреле не будет плановых отключений горячей воды

Итак, с 1 апреля по 25 апреля будут проводиться гидравлические испытания теплосетей (при повышенном давлении на механическую прочность и плотность) — без отключения горячего водоснабжения.
Компания предупреждает, что в ходе испытаний возможны повреждения трубопроводов и выбросы горячей воды на дороги и тротуары. Водителям, пешеходам и людям, находящимся в административных и жилых зданиях, следует быть внимательными и соблюдать осторожность.
О неисправностях Veolia Energy Tashkent просит сообщать по телефону (78) 129−01−85.