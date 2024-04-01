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В апреле не будет плановых отключений горячей воды

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания Veolia Energy Tashkent сообщила, что в период 1—25 апреля плановые гидравлические испытания в Ташкенте пройдут без отключения горячего водоснабжения, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

Итак, с 1 апреля по 25 апреля будут проводиться гидравлические испытания теплосетей (при повышенном давлении на механическую прочность и плотность) — без отключения горячего водоснабжения.

Компания предупреждает, что в ходе испытаний возможны повреждения трубопроводов и выбросы горячей воды на дороги и тротуары. Водителям, пешеходам и людям, находящимся в административных и жилых зданиях, следует быть внимательными и соблюдать осторожность.

О неисправностях Veolia Energy Tashkent просит сообщать по телефону (78) 129−01−85.

ЖКХ