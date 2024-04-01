В апреле не будет плановых отключений горячей воды

Компания предупреждает, что в ходе испытаний возможны повреждения трубопроводов и выбросы горячей воды на дороги и тротуары. Водителям, пешеходам и людям, находящимся в административных и жилых зданиях, следует быть внимательными и соблюдать осторожность.