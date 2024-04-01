Импорт нефтепродуктов в Молдове увеличился на 5,4% в 2023 году

«В 2023 году наблюдается увеличение общего объема импорта основных нефтепродуктов и сжиженного газа на 5,4%, в том числе: объем импортированного бензина вырос на 14,7 тысячи тонн или на 8,69% по сравнению с 2022 годом, дизтоплива — на 29,1 тысячи тонн или на 4,58%, а сжиженного газа — на 2,6 тысячи тонн или на 4,71%», — отмечено в документе.