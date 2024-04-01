Импорт нефтепродуктов в Молдове увеличился на 5,4% в 2023 году

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Молдова в 2023 году импортировала 907,9 тысячи тонн нефтепродуктов, что на 5,4% больше, чем в 2022-м. Об этом свидетельствуют данные отчета Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
«В 2023 году наблюдается увеличение общего объема импорта основных нефтепродуктов и сжиженного газа на 5,4%, в том числе: объем импортированного бензина вырос на 14,7 тысячи тонн или на 8,69% по сравнению с 2022 годом, дизтоплива — на 29,1 тысячи тонн или на 4,58%, а сжиженного газа — на 2,6 тысячи тонн или на 4,71%», — отмечено в документе.
При этом наибольшая доля в общем объеме нефтепродуктов приходится на дизельное топливо — 73,31%, которого в общей сложности было импортировано 665,6 тысячи тонн. Бензина в страну было ввезено 184,2 тысячи тонн, а сжиженного газа — 58,06 тысячи тонн.