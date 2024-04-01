Москвичам упростили процедуру перепланировки жилых помещений

С 1 апреля 2024 года в России вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, по которому для изменений планировки не нужно самим подавать документы в ведомства. В пресс-службе уточнили, что это бесплатно сделают уполномоченные органы в электронном виде — Мосжилинспекция. Сотрудники инспекции, добавили в комплексе городского хозяйства, будут сами направлять заявления граждан в Росреестр.