Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первую опытную партию белорусских электромобилей выпустят уже к осени

В августе-сентябре будет выпущена первая партия белорусских электромобилей, пока опытно-промышленная.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.

«Утверждена комплексная программа по выпуску опытно-промышленной партии белорусских электромобилей в количестве пяти штук. Нет никаких сомнений, что поставленная задача будет выполнена в установленные сроки. Планируем в августе-сентябре завершить производство этих пяти легковых электромобилей», — рассказал он.

«Дальше пробная эксплуатация и испытания. И к концу года планируем подойти к серийному производству этих электромобилей», — добавил вице-премьер.