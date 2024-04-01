Первую опытную партию белорусских электромобилей выпустят уже к осени

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.
«Утверждена комплексная программа по выпуску опытно-промышленной партии белорусских электромобилей в количестве пяти штук. Нет никаких сомнений, что поставленная задача будет выполнена в установленные сроки. Планируем в августе-сентябре завершить производство этих пяти легковых электромобилей», — рассказал он.
«Дальше пробная эксплуатация и испытания. И к концу года планируем подойти к серийному производству этих электромобилей», — добавил вице-премьер.