Стартовал сезон весенне-летней навигации, аэропорт Челябинска представил новые направления

Так, в летнем расписании международного аэропорта имени И. В. Курчатова на московском направлении полеты будут выполняться в аэропорт Шереметьево (авиакомпания «Аэрофлот», «Победа» и «Россия») и Внуково (а/к «Победа»).
В Санкт-Петербург планируют выполнять рейсы авиакомпании «Россия», «Победа» и «Смартавиа» (до апреля 2020 года выполняла рейсы под брендом «Нордавиа»).
Южные направления будут представлены рейсами в Сочи и Минеральные Воды. Также авиакомпании «Ред Вингс» и «Северный Ветер» возобновят рейсы в Махачкалу.
Межрегиональные перевозки представят авиакомпании «Сибирь» — в Новосибирск, «Россия» — Красноярск; «Ред Вингс» — Казань, Волгоград, Норильск, Нижневартовск, Самару, Новый Уренгой, Нижний Новгород, «ЮТэйр» — Сургут и Ханты-Мансийск, «Смартавиа» — Калининград, NordStar — Норильск.
На международных воздушных линиях в апреле завершится программа полетов на остров Пхукет.
С конца апреля заявлен старт рейсов в Анталью (Turkish Airlines, Southwind Airlines, Azur Air), с мая добавятся рейсы Corendon Airlines.
На направлениях СНГ в летнем расписании рейсы в Таджикистан — Душанбе и Худжанд, Кыргызстан — Ош; Армению — Ереван.
Кроме того, а/к «ИрАэро» с 3 апреля запускает рейсы на новом для аэропорта Челябинск направлении — в Баку. Полеты запланированы по средам.