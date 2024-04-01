С 1 апреля подорожала регистрация автомобилей. В ГСБДД выстроились очереди желающих зарегистрировать авто по старой цене

По приказу главы МВД Пулата Бобожонова, ставка платежей за регистрацию и перерегистрацию электромобилей, мототранспорта и прицепов выросла до 1,5 БРВ (510 тысяч сумов), для остальных автомобилей — до 6,84 БРВ (2,32 миллиона сумов).
Ранее зарегистрировать или перерегистрировать любой автомобиль и прицеп можно было за 34 тысячи сумов.
Отметим, что документ был принят всего за день до повышения ставок — 31 марта.
Поэтому вчера в ГСБДД выстроились огромные очереди автомобилистов, спешащих зарегистрировать машины до повышения цен. Об очередях в Сергелийском районе и тех, кто пытался воспользоваться ситуацией в своих интересах, писали в группе Потребитель.уз.
«Все ломанулись успеть сделать техосмотр по старой цене. Собрались гигантские очереди. Мгновенно там же “нарисовались” многочисленные “сайгаки”, которые предлагали помочь сделать осмотр без очереди “всего за 1 миллион сумов”, потому что “завтра будет больше двух миллионов”. Люди соглашались. Представлю как наварились вчера все эти “помогальщики” и те, кто с ними связан».
Известный блогер bakiroo в своем Telegram-канале прогнозирует, что регистрационные сборы принесут в бюджет более 3 триллионов сумов дополнительных доходов.
«С апреля по декабрь 2023 года в Узбекистане было продано более 1,34 миллиона автомобилей. При сохранении этого показателя в оставшийся период 2024 года за счет регистрации транспортных средств в бюджет могут поступить дополнительно более 3 триллионов сумов. Также есть вероятность, что резкое увеличение стоимости регистрации приведет к увеличению числа властных структур и адвокатов», — пишет блогер.
По его словам, это не первый случай за последние несколько лет, когда затраты на предпродажную подготовку автомобиля резко возрастали. Так, в прошлом году с 1 ноября плата за выдачу автомобильных номеров выросла с 1,5 БРВ до 3,5 БРВ..
Сообщается, что увеличение стоимости регистрации сопровождается льготами для транспортных средств, работающих на зеленой энергии. При этом, по мнению bakiroo, эта информация вводит потребителей в заблуждение.
«Да, понятно, что зарегистрировать электромобили дешевле, чем зарегистрировать автомобили. Но было бы неуместно не упомянуть, что регистрация электромобилей также выросла с 0,1 раза до 1,5 раза БРВ, то есть в 15 раз», — отмечает он.