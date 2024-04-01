С 1 апреля подорожала регистрация автомобилей. В ГСБДД выстроились очереди желающих зарегистрировать авто по старой цене

«Все ломанулись успеть сделать техосмотр по старой цене. Собрались гигантские очереди. Мгновенно там же “нарисовались” многочисленные “сайгаки”, которые предлагали помочь сделать осмотр без очереди “всего за 1 миллион сумов”, потому что “завтра будет больше двух миллионов”. Люди соглашались. Представлю как наварились вчера все эти “помогальщики” и те, кто с ними связан».