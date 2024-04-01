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В ЕАБР назвали причины ускорения роста зарплат в Беларуси

В Беларуси ускорился рост заработной платы. На это обращают внимание аналитики Евразийского банка развития.

Источник: AP 2023

Так, в феврале реальная заработная плата увеличилась на 13,7% год к году, хотя месяцем ранее этот рост был 11,8% год к году.

К слову, ранее Белстат сообщал, что в феврале зарплата до вычета налогов стала больше на 34,5 рубля.

Аналитики ЕАБР считают, что рост зарплат происходит на фоне повышенного спроса на рабочую силу. При этом продолжает сокращаться количество занятых в экономике — минус 1% год к году в феврале.

Примечательно, что в феврале, если сравнивать с январем, работающих белорусов стало больше.

В ЕАБР также прогнозируют, что высокий рост заработных плат продолжит оказывать проинфляционное давление на цены.