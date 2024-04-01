Почему потребители в Молдове платят за газ сильно завышенную цену: Глава «Молдовагаз» дал разъяснения

Также было отмечено, что регулируемые расходы АО «Молдовагаз» на услуги по передаче, распределению и поставке природного газа увеличились до 3,71 лея за кубический метр в утвержденных НАРЭ ценах и до 3,56 лея в актуализированных ценах за 2023 год. Кроме того, корректирующая составляющая регулируемого дохода поставщика газа в утвержденных НАРЭ ценах с 7 июня 2023 года установлена на уровне 1,23 лея за кубический метр, а в актуализированных ценах — на уровне 3,81 лея. В результате регулируемая цена на поставку природного газа конечному потребителю, утвержденная НАРЭ с 7 июня 2023 года, составила 16,30 лея за кубический метр, в то время как актуализированная цена, основываясь на фактических показателях, достигла 21,91 лея за кубический метр.