Почему потребители в Молдове платят за газ сильно завышенную цену: Глава «Молдовагаз» дал разъяснения

На днях экономический эксперт Вячеслава Ионицэ заявил, что в 2023 году Молдова покупала газ, который был в 2,5 раза дороже его стоимости.
«Насколько нам известно, у “Энергокома” есть проблемы, связанные с более ранними закупками. По этой причине они решили продать эти объемы газа компании “Молдовагаз” в период с июня 2023 года по февраль 2024 года по средней цене $593,8 — на 48% дороже. В результате этих сделок “Энергоком” получает от “Молдовагаз”, а, точнее, от всех нас, $356 млн — на 126 млн долларов больше, чем заплатил за купленный природный газ».
«КП» в Молдове сообщала, что, по его словам, в «Молдовагаз» применили самую большую надбавку к стоимости поставляемого населению газа за всю свою историю. «Энергоком» купил газ по цене 7,24 лея. Эксперт констатировал, что в Молдове, к сожалению, сохраняется один из самых высоких тарифов на природный газ в Восточной Европе.
Глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан не заставил себя ждать и разъяснил расхождения в тарифах на природный газ, выявленных после анализа замечаний эксперта В. Ионицэ, передает Noi.md.
В результате анализа установлено, что закупочная цена газа, рассчитанная согласно действующей методологии, составила 14,25 лея за кубический метр в утвержденных Национальным агентством регулирования в энергетике (НАРЭ) регулируемых ценах с 7 июня 2023 года, что на 85,2% выше предыдущих оценок, и 14,54 лея в актуализированных регулируемых ценах за 2023 год.
Также было отмечено, что регулируемые расходы АО «Молдовагаз» на услуги по передаче, распределению и поставке природного газа увеличились до 3,71 лея за кубический метр в утвержденных НАРЭ ценах и до 3,56 лея в актуализированных ценах за 2023 год. Кроме того, корректирующая составляющая регулируемого дохода поставщика газа в утвержденных НАРЭ ценах с 7 июня 2023 года установлена на уровне 1,23 лея за кубический метр, а в актуализированных ценах — на уровне 3,81 лея. В результате регулируемая цена на поставку природного газа конечному потребителю, утвержденная НАРЭ с 7 июня 2023 года, составила 16,30 лея за кубический метр, в то время как актуализированная цена, основываясь на фактических показателях, достигла 21,91 лея за кубический метр.