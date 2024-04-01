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В Пермском крае опечатали кафе «Эдем» за 21 нарушение санитарных норм

Деятельность заведения приостановлена на 45 дней.

Источник: Аргументы и факты

Кафе «Эдем» в Пермском крае опечатали за 21 нарушение санитарных норм, сообщает ГУ ФССП региона.

Заведение, расположенное в посёлке Юго-Камский, закрыли после внеплановой проверки краевого Роспотребнадзора. Всего работники ведомства обнаружили 21 нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Как рассказывает ГУ ФССП, продукты в кафе принимались без маркировок и сопроводительных документов, в холодильниках отсутствовали термометры и не соблюдалось товарное соседство.

«Ряд нарушений был связан с хранением и использованием дезинфицирующих средств. Требовали ремонта и производственные помещения, в мясо-рыбном и горячем цехах на стенах откололась плитка, облупилась краска на стенах. У сотрудников отсутствовали медицинские книжки и много другое», — добавили в службе судебных приставов.

Суд постановил приостановить деятельность кафе «Эдем» на 45 суток.