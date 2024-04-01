В Пермском крае опечатали кафе «Эдем» за 21 нарушение санитарных норм

«Ряд нарушений был связан с хранением и использованием дезинфицирующих средств. Требовали ремонта и производственные помещения, в мясо-рыбном и горячем цехах на стенах откололась плитка, облупилась краска на стенах. У сотрудников отсутствовали медицинские книжки и много другое», — добавили в службе судебных приставов.