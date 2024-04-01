В Пермском крае опечатали кафе «Эдем» за 21 нарушение санитарных норм

Кафе «Эдем» в Пермском крае опечатали за 21 нарушение санитарных норм, сообщает ГУ ФССП региона.
Заведение, расположенное в посёлке Юго-Камский, закрыли после внеплановой проверки краевого Роспотребнадзора. Всего работники ведомства обнаружили 21 нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
Как рассказывает ГУ ФССП, продукты в кафе принимались без маркировок и сопроводительных документов, в холодильниках отсутствовали термометры и не соблюдалось товарное соседство.
«Ряд нарушений был связан с хранением и использованием дезинфицирующих средств. Требовали ремонта и производственные помещения, в мясо-рыбном и горячем цехах на стенах откололась плитка, облупилась краска на стенах. У сотрудников отсутствовали медицинские книжки и много другое», — добавили в службе судебных приставов.
Суд постановил приостановить деятельность кафе «Эдем» на 45 суток.