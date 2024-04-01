В Перми прекратили работу более 70 табачных киосков

Так, в Свердловском районе торговая деятельность прекращена в 16 НТО. В Мотовилихинском районе закрылось 15 объектов. В Кировском районе на данный момент продажа табачной продукции прекращена в трёх НТО, в Ленинском районе закрыто четыре НТО, в Индустриальном районе — 20, в Орджоникидзевском — шесть, в Дзержинском районе закрыто четыре НТО по реализации табачной продукции. В Новых Лядах закрылись все три НТО по продаже табачной продукции.