В Перми прекратили работу более 70 табачных киосков

В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми сообщили, что на данный момент на территории города закрыт 71 павильон по продаже табачной продукции. Часто в НТО ведется продажа контрафактной, немаркированной табачной продукции, которая продаётся с нарушением требований федерального закона и может быть опасна для жизни и здоровья потребителя.
Киоски, продолжающие работать после вступления закона в силу, выявляют в ходе соответствующих рейдов специалисты районных администраций Перми.
Так, в Свердловском районе торговая деятельность прекращена в 16 НТО. В Мотовилихинском районе закрылось 15 объектов. В Кировском районе на данный момент продажа табачной продукции прекращена в трёх НТО, в Ленинском районе закрыто четыре НТО, в Индустриальном районе — 20, в Орджоникидзевском — шесть, в Дзержинском районе закрыто четыре НТО по реализации табачной продукции. В Новых Лядах закрылись все три НТО по продаже табачной продукции.
Пермяки также могут сообщать о фактах продажи табака в киосках в департамент экономики и промышленной политики администрации Перми по телефону: 212−45−38.
В марте 2024 года вступил в силу закон Пермского края об установлении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции. Согласно закону, запрещается розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами в павильонах.
Розничная торговля такой продукцией в павильонах наказывается административным штрафом для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических- от 15 до 100 тысяч рублей.