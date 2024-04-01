ЕАБР заявил о дефиците рабочей силы в Беларуси

Они полагают, что высокий рост зарплат будет оставаться проинфляционным фактором. При этом пока темпы роста цен замедляются. Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале по сравнению с январем в Беларуси составил 0,9%, а с декабрем прошлого года — 1,7%. Годовой уровень инфляции в январе был 5,9%, а в феврале — 5,6%.