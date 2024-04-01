ЕАБР заявил о дефиците рабочей силы в Беларуси

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Рост заработной платы на белорусском рынке труда ускоряется, констатируют эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в очередном обзоре.
Авторы обзора обратили внимание, что реальная зарплата в феврале увеличилась на 13,7% в годовом выражении после 11,8% в январе.
«Рост зарплат происходит на фоне повышенного спроса на рабочую силу, при продолжающемся сокращении количества занятых в экономике (-1% год к году в феврале)», — отметили аналитики ЕАБР.
Они полагают, что высокий рост зарплат будет оставаться проинфляционным фактором. При этом пока темпы роста цен замедляются. Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале по сравнению с январем в Беларуси составил 0,9%, а с декабрем прошлого года — 1,7%. Годовой уровень инфляции в январе был 5,9%, а в феврале — 5,6%.
Цены на продукты питания за февраль увеличились на 0,5%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на 1,8%. Больше всего подорожали алкогольные напитки — 2,1% и макаронные изделия — 2%. При этом растительное масло стало дешевле на 1,6%.
На этом фоне бизнес-союзы заявляют о дефиците рабочей силы в торговле. В частности, не так давно об этом говорил сопредседатель, директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов. Он обратил внимание, что дефицит кадров наблюдается параллельно с сокращением населения.
Маргелов согласен, что депопуляция есть и в других странах Европы. При этом в Беларуси происходит еще и отток населения, особенно из малых городов и сельской местности.
«У нас в регионах продавцы сегодня получают 700−800 рублей. В сельской местности все еще сложнее…», — подчеркнул глава бизнес-союза.