Красноярские производители молока получили помощь на 330 миллионов рублей

«Сельхозпроизводителям возместили часть затрат по ставке за тонну реализованного или отгруженного на собственную переработку коровьего молока. Дополнительные коэффициенты к ставке получили хозяйства, показавшие в прошлом году молочную продуктивность более 5 тысzx килограммов на корову, увеличившие валовой надой, а также застраховавшие поголовье», — пояснил региональный министр сельского хозяйства Илья Васильев.