Красноярские производители молока получили помощь на 330 миллионов рублей

«Сельхозпроизводителям возместили часть затрат по ставке за тонну реализованного или отгруженного на собственную переработку коровьего молока. Дополнительные коэффициенты к ставке получили хозяйства, показавшие в прошлом году молочную продуктивность более 5 тысzx килограммов на корову, увеличившие валовой надой, а также застраховавшие поголовье», — пояснил региональный министр сельского хозяйства Илья Васильев.
Претендовать на получение помощи могли хозяйства, включая тех владельцев, которые оформлены как самозанятые, которые документально подтвердили свои траты на покупку кормов для животных, ветеринарную продукцию, топлива, запчастей для техники, зарплату сотрудников и другие цели.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что rрасноярцев ожидает 2,5 тысячи рабочих мест в сельском хозяйстве.