Жителям Ростовской области проиндексировали социальные пенсии на 7,5%

Уточняется, что также проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению участников ВОВ, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей и некоторых других дончан.