Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Ростовской области проиндексировали социальные пенсии на 7,5%

С сегодняшнего дня жителям Ростовской области проиндексировали социальные пенсии на 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

«В регионе пенсии по государственному пенсионному обеспечению выросли у 91 тыс. человек, 85,7 тыс. из которых — получатели социальных пенсий», — приводятся статистические данные в сообщении.

Уточняется, что также проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению участников ВОВ, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей и некоторых других дончан.