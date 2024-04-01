В Омске ремонтируют разрушенные участки дорог

Пока погодные условия не позволяют дорожным рабочим вести полномасштабный аварийно-восстановительный ремонт. В основном работа идёт по ночам, чтобы не создавать помех движению. В первую очередь ремонт ведётся на самых проблемных участках. Как только погода стабилизируется, дорожники приступят к ремонту и в дневные часы.