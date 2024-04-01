Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ремонтируют разрушенные участки дорог

Пока работа идёт на самых проблемных участках.

Источник: пресс-служба администрации Омска

В Омске ещё в конца марта специалисты приступили к ремонту дорог. Дорожные службы вели восстановительные работы инертными материалами, битумом и холодным асфальтом. С запуском асфальтового завода началось применение и горячего асфальта. Завод уже выпустил 250 тонн асфальтобетонной смеси.

Пока погодные условия не позволяют дорожным рабочим вести полномасштабный аварийно-восстановительный ремонт. В основном работа идёт по ночам, чтобы не создавать помех движению. В первую очередь ремонт ведётся на самых проблемных участках. Как только погода стабилизируется, дорожники приступят к ремонту и в дневные часы.

За минувшие выходные бригады «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» выполнили работы на повреждённых участках дорог по улицам 22-го Декабря, Ватутина, Воровского, Кирова, Богдана Хмельницкого, Королёва, 10 лет Октября, 4-я Челюскинцев, Масленникова и на Красноярском тракте.

Кроме того, непрерывно специалисты УДХБ ведут осмотр омских дорог, повреждённые участки оперативно включаются в график ремонта, а самые проблемные берутся на контроль.

В течение недели будет опубликован график аварийно-восстановительных работ на текущий дорожный сезон. Он появится на сайте мэрии.