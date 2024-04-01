В Омске ремонтируют разрушенные участки дорог

В Омске ещё в конца марта специалисты приступили к ремонту дорог. Дорожные службы вели восстановительные работы инертными материалами, битумом и холодным асфальтом. С запуском асфальтового завода началось применение и горячего асфальта. Завод уже выпустил 250 тонн асфальтобетонной смеси.
Пока погодные условия не позволяют дорожным рабочим вести полномасштабный аварийно-восстановительный ремонт. В основном работа идёт по ночам, чтобы не создавать помех движению. В первую очередь ремонт ведётся на самых проблемных участках. Как только погода стабилизируется, дорожники приступят к ремонту и в дневные часы.
За минувшие выходные бригады «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» выполнили работы на повреждённых участках дорог по улицам 22-го Декабря, Ватутина, Воровского, Кирова, Богдана Хмельницкого, Королёва, 10 лет Октября, 4-я Челюскинцев, Масленникова и на Красноярском тракте.
Кроме того, непрерывно специалисты УДХБ ведут осмотр омских дорог, повреждённые участки оперативно включаются в график ремонта, а самые проблемные берутся на контроль.
В течение недели будет опубликован график аварийно-восстановительных работ на текущий дорожный сезон. Он появится на сайте мэрии.