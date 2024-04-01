Ситуацию с африканской чумой в Хабаровском крае держат на контроле

— Очаг заболевания был ликвидирован, животных утилизировали как в самом очаге, так и в угрожаемой зоне. Риска распространения инфекции нет, — прокомментировали в управлении ветеринарии правительства Хабаровского края. Напомним, для человека АЧС безопасна, но от этой болезни гибнет 100% поголовья свиней. В 2021 году наше издание писало о нескольких вспышках чрезвычайно опасной для домашних животных африканской чумы свиней. Они одна за другой были выявлены в трёх районах центральной части Хабаровского края. В сёлах, где обнаружена зараза, вводили карантин, а в Верхней Экони решением администрации Комсомольского района даже вводился режим ЧС.



В том же году сообщалось о ликвидации небольшого очага этой инфекции в селе Благодатное Хабаровского района. Чтобы не допустить распространения инфекции, специалисты изъяли и уничтожили пять свиней у местного фермера. Все очаги были ликвидированы, распространение инфекции остановлено.