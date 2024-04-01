В Перми появится парящая смотровая площадка

«Пермблагоустройство» объявило конкурс на проектирование парящей смотровой площадки, которую хотят построить на улице Окулова, рядом с Садом имени Гоголя. На эти цели выделено 57,7 миллионов рублей.
Кроме самой площадки планируется построить амфитеатр, беседки, главную лестницу, ведущую к набережной, пандусы, подъемные механизмы, надземный пешеходный переход, административное помещение и подпорную стенку. В целях безопасности там смонтируют систему видеонаблюдения.
Также от подрядчика потребуется продумать, как не дать возможности автомобилям заезжать на тротуары и газоны.
Площадка будет увязана с пассажирской железнодорожной платформой, которую построят для новой остановки электричек «Улица Попова». Параллельно ОАО «РЖД» планирует вести строительство детской железной дороги.
До 5 августа будущий подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, чтобы направить ее на Госэкспертизу. Готовый и согласованный проект необходимо будет представить к 29 ноября.