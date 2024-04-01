В Челябинской области назвали самые «дорогие» вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

Зарплату в 200 тысяч рублей готовы предложить руководителю отдела продаж. Сотруднику нужно будет пройти обучение по продукту, а затем искать клиентов, вести активные продажи онлайн и офлайн, составлять инструкции и скрипты для отдела. В список также вошёл программист 1С с зарплатой до 175 тысяч рублей. В его обязанности входят: ведение работы в проекте внедрения ERP, доработка конфигурации по требованию, создание документов и отчётов.