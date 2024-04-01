В Челябинской области назвали самые «дорогие» вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

Зарплату в 200 тысяч рублей готовы предложить руководителю отдела продаж. Сотруднику нужно будет пройти обучение по продукту, а затем искать клиентов, вести активные продажи онлайн и офлайн, составлять инструкции и скрипты для отдела. В список также вошёл программист 1С с зарплатой до 175 тысяч рублей. В его обязанности входят: ведение работы в проекте внедрения ERP, доработка конфигурации по требованию, создание документов и отчётов.
Кроме того в рейтинге высокооплачиваемых вакансий апреля оказались: велокурьер с зарплатой до 151 тысячи рублей, мастер лазерной эпиляции с зарплатой до 130 тысяч рублей и сварловщик с заработком до 120 тысяч рублей. Работнику предстоит обрабатывать металлические детали для двигателя. Работодатель готов обучить сотрудника с нуля и предложить расширенный соцпакет с ежемесячной дотацией на муниципальный детсад, компенсацией питания и жилья для иногородних в размере 50% расходов.
И замыкает список заместитель начальника экономического отдела, зарплата которого стартует от 110-ти тысяч рублей. Сотрудник должен заниматься подготовкой технико-экономических обоснований, финансово-экономических моделей, расчётами и интерпретацией экономических показателей работы предприятия, проведением финансово-экономического анализа, расчётом цен и калькуляций, подготовкой документов.
Почти все в детстве думают о своей будущей профессии. Кому-то хочется полететь в космос, кто-то мечтает стать режиссёром мирового класса и снимать фильмы, некоторые дети думают о профессии учителя, врача или актёра. Аналитики сервиса SuperJob опросили челябинцев и узнали об их детских карьерных мечтах.