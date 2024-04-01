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На дорогах Уфы выявили 357 дефектов

В столице Башкирии специалисты выявили и оцифровали 357 дефектов на дорогах.

Общая их протяженность превышает 1,2 тыс квадратных метра.

Рабочие устранили уже 66 различных дефектов. Продолжается и ремонт на дорогах — с начала сезона в Уфе уложили 726 тонн асфальтобетоннной смеси на почти пяти тысячах квадратных метров.