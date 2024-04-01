Авиакомпания Utair запустила прямые рейсы из Иркутска в Усть-Кут

Авиакомпания Utair начала выполнять прямые ежедневные рейсы по маршруту Иркутск—Усть-Кут—Иркутск по соглашениям с правительством региона и Иркутской нефтяной компанией. Первый полет состоялся 1 апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИНК.
Авиакомпания выполняет два оборотных рейса в сутки — регулярный для местных жителей и чартерный для вахтовых сотрудников ИНК. Вылет регулярного рейса из Усть-Кута запланирован на 09.05, из Иркутска — на 13.40 (время местное). Время в пути составит 1 час 15 минут.
Полеты Utair выполняет на экологичных турбовинтовых самолетах с уменьшенным расходом топлива ATR 72−500 вместимостью 70 человек.
«Усть-Кут — это один из крупнейших местных аэропортов Иркутской области. Его пассажиропоток ежегодно растёт и сейчас превышает 100 тысяч человек. Запуск современного самолёта на маршруте Иркутск — Усть-Кут позволит пассажирам летать в более комфортных условиях», — отметил Игорь Кобзев.
Он также подчеркнул, что правительство региона и авиакомпания Utair, являющаяся собственником аэропорта, заключили соглашение о совместной работе по развитию аэропортового комплекса.
«Усть-Кут — важный аэропорт региона, через него осуществляется доставка пассажиров и грузов, в том числе для предприятий нефтегазового комплекса. Регулярное авиасообщение между Иркутском и Усть-Кутом на современных комфортабельных самолетах значительно улучшит транспортную доступность региона», — отметил генеральный директор «Авиакомпании Utair» Андрей Мартиросов.
«Мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество. Усть-Кут сегодня является драйвером развития всего региона», — подчеркнул генеральный директор ИНК, председатель правления Яков Гинзбург.
Он также рассчитывает, что расширение полетной программы станет отправной точкой для развития инфраструктуры аэродрома и аэровокзального комплекса.