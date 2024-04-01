Авиакомпания Utair запустила прямые рейсы из Иркутска в Усть-Кут

Авиакомпания выполняет два оборотных рейса в сутки — регулярный для местных жителей и чартерный для вахтовых сотрудников ИНК. Вылет регулярного рейса из Усть-Кута запланирован на 09.05, из Иркутска — на 13.40 (время местное). Время в пути составит 1 час 15 минут.