В Свердловской области социальные пенсии проиндексировали на 7,5%

Всего в регионе у 114 723 человек вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 109 264 из них получают социальную пенсию.
«Ежегодно 1 апреля проводится индексация социальных пенсий. Ее размер определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год», — сообщила управляющий ОСФР по Свердловской области Елена Альшиц.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению также наряду с социальными были проиндексированы. Их получают участники Великой Отечественной войны; награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»; военнослужащие, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.
Ранее сообщалось, что в качестве льготы Свердловским пенсионерам вернут скидку 50% на проезд в электричках. Она будет действовать с начала апреля для свердловчан, которые получают пенсию по старости, а также для женщин, достигших возраста 55, и мужчин старше 60 лет.