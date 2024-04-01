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В Свердловской области социальные пенсии проиндексировали на 7,5%

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 апреля, УралПолит.Ru. В регионе проиндексировали социальные пенсии на 7,5%. Их получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также выплаты положены тем, кто потерял кормильца и людям с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Свердловской области.

Всего в регионе у 114 723 человек вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 109 264 из них получают социальную пенсию.

«Ежегодно 1 апреля проводится индексация социальных пенсий. Ее размер определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год», — сообщила управляющий ОСФР по Свердловской области Елена Альшиц.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению также наряду с социальными были проиндексированы. Их получают участники Великой Отечественной войны; награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»; военнослужащие, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.

Ранее сообщалось, что в качестве льготы Свердловским пенсионерам вернут скидку 50% на проезд в электричках. Она будет действовать с начала апреля для свердловчан, которые получают пенсию по старости, а также для женщин, достигших возраста 55, и мужчин старше 60 лет.