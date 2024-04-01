В Свердловской области социальные пенсии проиндексировали на 7,5%

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 апреля, УралПолит.Ru. В регионе проиндексировали социальные пенсии на 7,5%. Их получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также выплаты положены тем, кто потерял кормильца и людям с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Свердловской области.