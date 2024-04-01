Омичи выступили против строительства логоцентра на берегу Иртыша

«Также строители засыпали ручей, из которого вода с полей течёт в Иртыш, а ещё они вырыли котлован размером в два футбольных поля и глубиной 10 метров. Скорее всего, будет ещё ни одно судебное разбирательство», — поделился с нами житель посёлка Просторный Владислав Шиман, который активно выступал против установки забора.