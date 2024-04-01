Омичи выступили против строительства логоцентра на берегу Иртыша

Петербургская компания спорит с жителями омского посёлка из-за строительства логистического центра на берегу Иртыша.
Омичи пожаловались в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру на то, что им закрыли доступ к реке. В итоге дело дошло до Ленинского суда. Судились из-за бетонного забора рядом с коттеджным посёлком Просторный. Его установила компания «Гидротранссервис», зарегистрированная в Санкт-Петербурге.
Геодезические измерения, которые провела прокуратура, показали, что строители самовольно заняли два земельных участка общей площадью 480 кв. м. В суде представители компании, возражая против обвинений, указывали, что пока не могут установить забор в ином месте «до уплотнения грунта».
«Также строители засыпали ручей, из которого вода с полей течёт в Иртыш, а ещё они вырыли котлован размером в два футбольных поля и глубиной 10 метров. Скорее всего, будет ещё ни одно судебное разбирательство», — поделился с нами житель посёлка Просторный Владислав Шиман, который активно выступал против установки забора.
Суд обязал компанию перенести ограждение. Более того, деятельностью компании заинтересовались военные, поскольку строительная площадка занимает земли Новосибирского лесничества Минобороны РФ. Оно проведёт выездную проверку в Омске.
«Гидротранссервис» строит на берегу Иртыша логистический центр для хранения и продажи стройматериалов. Основной вид деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. В 2022 году компания заработала больше 400 млн рублей, чистая прибыль — 36 млн рублей. Владельцем является уроженец Мордовии Юрий Рыжевский.