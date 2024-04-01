Мэрия Челябинска предупредила о частичном демонтаже долгостроя на улице Братьев Кашириных

Напомним, в прошлый раз, 22 марта, горожан напугал очень сильный шум и мощный столб пыли при проведении аналогичных работ.
Очередной этап запланировано провести 2 апреля с 10 до 14 часов. Власти говорят о частичном плановом и контролируемом обрушении демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки.
«Падение конструкций запланировано в два этапа. Мероприятия по подавлению пыли предусмотрены», — говорится в комментарии.
Работы по демонтажу объекта незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинская проводит ООО «Специализированный застройщик БМ-Групп».