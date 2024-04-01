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Мэрия Челябинска предупредила о частичном демонтаже долгостроя на улице Братьев Кашириных

Мэрия Челябинска предупредила о частичном демонтаже долгостроя на улице Братьев Кашириных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в прошлый раз, 22 марта, горожан напугал очень сильный шум и мощный столб пыли при проведении аналогичных работ.

Очередной этап запланировано провести 2 апреля с 10 до 14 часов. Власти говорят о частичном плановом и контролируемом обрушении демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки.

«Падение конструкций запланировано в два этапа. Мероприятия по подавлению пыли предусмотрены», — говорится в комментарии.

Работы по демонтажу объекта незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинская проводит ООО «Специализированный застройщик БМ-Групп».

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