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На Южном Урале открылась первая очередь термального курорта

ЗЛАТОУСТ, 1 апреля, ФедералПресс. В Златоусте у подножья хребтов Таганая открыли первую очередь загородного комплекса. Общая сумма вложений в «Таганай термал» составила 150 млн рублей.

«За это время проведены работы по устройству инженерных сетей, возведены таунхаусы с собственными мангальными зонами, гостевые дома, хостел, коттедж, баня, бассейн, кафе, ресторан на 120 посадочных мест и гостиница на 14 номеров», — сообщили в пресс-службе минэконома Челябинской области.

Пока общий жилой фонд курорта составляет более 50 номеров. Из окон номеров открывается живописный вид на горы и лес.

Загородный комплекс начали строить в 2021 году. На термальном курорте появились 30 рабочих мест.

Реализация второй очереди запланирована на 2025 — 2027 годы. Инвестпроект предусматривает появление оздоровительного комплекса с термальным бассейном площадью 2 600 кв. метров.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на развитие туризма Челябинская область из государственного бюджета получит на 82,3 млн рублей больше, чем предполагалось ранее.

туризм и отдых