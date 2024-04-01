На Южном Урале открылась первая очередь термального курорта

«За это время проведены работы по устройству инженерных сетей, возведены таунхаусы с собственными мангальными зонами, гостевые дома, хостел, коттедж, баня, бассейн, кафе, ресторан на 120 посадочных мест и гостиница на 14 номеров», — сообщили в пресс-службе минэконома Челябинской области.
Пока общий жилой фонд курорта составляет более 50 номеров. Из окон номеров открывается живописный вид на горы и лес.
Загородный комплекс начали строить в 2021 году. На термальном курорте появились 30 рабочих мест.
Реализация второй очереди запланирована на 2025 — 2027 годы. Инвестпроект предусматривает появление оздоровительного комплекса с термальным бассейном площадью 2 600 кв. метров.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на развитие туризма Челябинская область из государственного бюджета получит на 82,3 млн рублей больше, чем предполагалось ранее.