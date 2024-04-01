На Южном Урале открылась первая очередь термального курорта

«За это время проведены работы по устройству инженерных сетей, возведены таунхаусы с собственными мангальными зонами, гостевые дома, хостел, коттедж, баня, бассейн, кафе, ресторан на 120 посадочных мест и гостиница на 14 номеров», — сообщили в пресс-службе минэконома Челябинской области.