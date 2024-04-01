На ремонт корпуса КГТУ на улице Баранова в Калининграде выделили 80 млн рублей

Четырёхэтажное здание построили в Кёнигсберге в 1914—1917 годах по проекту архитекторов Папендика и Карла Глаге. Ранее там располагалась высшая реальная школа для мальчиков имени Пауля фон Гинденбурга. Во время Второй мировой войны здание было повреждено и утратило часть декоративных элементов. На фасаде между третьим и четвёртым этажами сохранился карниз со скульптурами Вальтера Розенберга.