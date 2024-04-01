Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ремонт корпуса КГТУ на улице Баранова в Калининграде выделили 80 млн рублей

Работы необходимо выполнить до 15 октября.

На ремонт корпуса КГТУ на улице Баранова в Калининграде выделили 80 миллионов рублей. Информацию об аукционе по выбору подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.

Здание располагается на улице Баранова, 43. Его общая площадь — 3400 квадратных метров. Подрядчику предстоит отремонтировать крышу, фасад, дверные и оконные блоки, а также крыльца, пандусы и козырьки здания. Кроме того, нужно восстановить декоративные элементы и отреставрировать скульптурную композицию.

Подрядчика определят 10 апреля. Работы необходимо выполнить до 15 октября.

Четырёхэтажное здание построили в Кёнигсберге в 1914—1917 годах по проекту архитекторов Папендика и Карла Глаге. Ранее там располагалась высшая реальная школа для мальчиков имени Пауля фон Гинденбурга. Во время Второй мировой войны здание было повреждено и утратило часть декоративных элементов. На фасаде между третьим и четвёртым этажами сохранился карниз со скульптурами Вальтера Розенберга.

Сейчас корпус занимает Калининградский государственный технический университет. В 2007 году здание признали объектом культурного наследия.

Ранее на ремонт двух корпусов КГТУ в Калининграде выделили 112,5 миллиона рублей. Исторические здания располагаются на проспекте Мира, 2 и Генделя, 1−3. Привести в порядок крыши и фасады корпусов рассчитывают до 15 сентября.

бюджет