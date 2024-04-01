Приднестровский завод «Электромаш» ушел в вынужденный простой

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости. В Приднестровье из-за действий Кишинева уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие — тираспольский завод «Электромаш», передает агентство «Новости Приднестровья».
Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам «Молдавизолит», «Электромаш» и «Потенциал», назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.
«Тираспольский завод “Электромаш” с сегодняшнего дня уходит в вынужденный простой. Около 600 работников остаются без средств к существованию».
Указывается, что причиной такого решение стало блокирование экспорта завода властями Молдавии. В Кишиневе утверждают, что продукция завода имеет двойное назначение. При этом отмечается, что даже заказчики из Европы и Азии уведомили Кишинев, что это не стратегический товар. «Простой предприятия нанесет удар по целым семьям и трудовым династиям, которые работают на заводе», — отмечается в сообщении.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.