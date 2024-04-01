Приднестровский завод «Электромаш» ушел в вынужденный простой

Указывается, что причиной такого решение стало блокирование экспорта завода властями Молдавии. В Кишиневе утверждают, что продукция завода имеет двойное назначение. При этом отмечается, что даже заказчики из Европы и Азии уведомили Кишинев, что это не стратегический товар. «Простой предприятия нанесет удар по целым семьям и трудовым династиям, которые работают на заводе», — отмечается в сообщении.