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Приднестровский завод «Электромаш» ушел в вынужденный простой

В Приднестровье из-за действий Кишинева ушел в простой завод «Электромаш».

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости. В Приднестровье из-за действий Кишинева уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие — тираспольский завод «Электромаш», передает агентство «Новости Приднестровья».

Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам «Молдавизолит», «Электромаш» и «Потенциал», назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.

«Тираспольский завод “Электромаш” с сегодняшнего дня уходит в вынужденный простой. Около 600 работников остаются без средств к существованию».

говорится в сообщении.

Указывается, что причиной такого решение стало блокирование экспорта завода властями Молдавии. В Кишиневе утверждают, что продукция завода имеет двойное назначение. При этом отмечается, что даже заказчики из Европы и Азии уведомили Кишинев, что это не стратегический товар. «Простой предприятия нанесет удар по целым семьям и трудовым династиям, которые работают на заводе», — отмечается в сообщении.

С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

экономика