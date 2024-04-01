В Самаре выявили 14 самых опасных аварийных домов

и на протяжении более чем десятилетнего периода его обитатели не удостоились приглашения на новоселье в рамках программы обмена на благоустроенные апартаменты. Эти жилища старого города воздвигнуты в соответствии с эклектичной методологией, сочетая в себе деревянные элементы и лишаясь многих привычных удобств современного мира.