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Фирма челябинского депутата строила дом без разрешения

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апреля, ФедералПресс. В Челябинске депутат гордумы от «Единой России» Рафаил Шафигулин строил многоквартирный жилой дом на улице Новороссийской, 11 без получения разрешения.

«Прокуратурой генеральному директору специализированного застройщика внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого строительные работы приостановлены до получения разрешения на строительство», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Работы ведут на территории, которая расположена напротив домов № 2 и 4 по Канатовскому переулку.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ «Строительство капитальных объектов без разрешения на строительство».

Заместитель директора должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Шафигулин является руководителем фирмы «Южуралстройсервис» с 2015 года. Организация ранее построила ЖК «Новороссийский» на берегу озера Смолино.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске эксперты «Челэкспертизы» вынесли положительное заключение по проекту нового жилого комплекса с МФЦ и торговыми объектами. Строительством микрорайона займется компания СЗ «А74», совладельцем которой является экс-депутат гордумы Челябинска Дмитрий Бухарин.

Прокуратура