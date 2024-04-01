Фирма челябинского депутата строила дом без разрешения

«Прокуратурой генеральному директору специализированного застройщика внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого строительные работы приостановлены до получения разрешения на строительство», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Работы ведут на территории, которая расположена напротив домов № 2 и 4 по Канатовскому переулку.
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ «Строительство капитальных объектов без разрешения на строительство».
Заместитель директора должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Шафигулин является руководителем фирмы «Южуралстройсервис» с 2015 года. Организация ранее построила ЖК «Новороссийский» на берегу озера Смолино.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске эксперты «Челэкспертизы» вынесли положительное заключение по проекту нового жилого комплекса с МФЦ и торговыми объектами. Строительством микрорайона займется компания СЗ «А74», совладельцем которой является экс-депутат гордумы Челябинска Дмитрий Бухарин.