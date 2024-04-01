Фирма челябинского депутата строила дом без разрешения

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске эксперты «Челэкспертизы» вынесли положительное заключение по проекту нового жилого комплекса с МФЦ и торговыми объектами. Строительством микрорайона займется компания СЗ «А74», совладельцем которой является экс-депутат гордумы Челябинска Дмитрий Бухарин.