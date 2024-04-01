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В Прикамье построят еще один экстрим-парк стоимостью более четырех миллионов

В Александровске появится скейт-парк.

Администрация города Александровска планирует возвести экстрим-парк. На сайте Госзакупок указано, что сейчас мэрия ищет подрядчика. Начальная стоимость контракта — 4,293 млн рублей.

Объект расположится по адресу: ул. Ленина, д. 40. Подрядчику предстоит построить его в период с 3 июня по 31 июля этого года. Требуемая гарантия — пять лет. Площадь экстрим-парка составит 616 кв. м.

— Подрядчик должен гарантировать использование в ходе работ современных технологий и оборудования, гарантировать высокое качество используемых материалов и представлять на них сертификаты, декларации соответствия, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качественные характеристики, — подчеркивает заказчик в техзадании.

Прием заявок на участие в конкурсе завершается 8 апреля. Итоги станут известны 10 апреля.

строительство