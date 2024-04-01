«Процесс технологически сложный»: на газопроводе в Балтийске провели гидравлические испытания — Алиханов

«Завершены работы по архитектурно-строительной части и устройству инженерных сетей в Доме операторов и на других площадках объекта. Закончены гидравлические испытания линейной части газопровода высокого давления. Проведены обследования с электрометрией. Процесс технологически сложный. Во внутреннюю полость трассы под давлением запускают до тридцати впитывающих воду, грязь и пыль “губок”-поршней, которые пролетают 34 километра по направлению к АГРС Черепаново со скоростью около 6 км/час в камеру приёма. Это продолжается до тех пор, пока труба не достигнет требуемых показателей. Затем ее наполняют азотом, который выдавливает углекислый газ и предотвращает процессы разрушения».