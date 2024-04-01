В Перми застройку бывшего хлебозавода № 1 планируется начать в 2025 году

Застройку территории бывшего хлебозавода № 1 в Перми планируется начать в 2025 году. На участке по улице Окулова, 73а появится новый жилой комплекс. Его возведением займется компания «Пермглавснаб», пишет «Коммерсант-Прикамье».
Как рассказали изданию гендиректор компании Владимир Занин, сейчас разрабатывается проектная документация. Также идет подготовка к сносу строений и освобождению площадки.
Напомним, территория бывшего хлебозавода была разделена на части для соблюдения законодательства. Ранее 5-этажное историческое здание улице Окулова, 73а выкупил предприниматель Всеволод Юшков за 38,7 млн рублей. Он намерен сохранить объект и реконструировать его.
Другой участок площадью порядка 7 тыс. кв. метров с десятью постройками выкупила компания «Пермглавснаб». Она предложила за актив 192,5 млн рублей. Ранее на этой площадке установили зону с предельной высотностью зданий в 11 этажей.