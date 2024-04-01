В Свердловскую область привезли 20 тонн зараженных томатов

В Свердловскую область привезли 19,8 тонны свежих томатов. Овощи прибыли на Урал из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Помидоры приехали в область 26 марта автомобильным транспортом. При досмотре поставки специалистами был обнаружен карантинный объект, а именно коричневая морщинистость плодов томата.
— За нарушение ФЗ № 206 «О карантине растений» владелец груза привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ, — рассказали в областном ведомстве.
Отмечается, что данные зараженные томаты не могут продаваться в Свердловской области. Они были возвращены в Узбекистан.
Ранее стало известно, что в регионе будут продавать зараженные яблоки. 20,3 тонны фруктов приехали из Кабардино-Балкарской Республики. В них нашли карантинного вредителя, который не опасен при употреблении в пищу.