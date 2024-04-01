Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре на месте ветхого жилья хотят построить здания консульств

Мэрия Самары вынесла на общественные обсуждения введение новой зоны застройки.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Самары объявила о начале общественных слушаний по внесению изменений в Правила застройки и землепользования города. Основным изменением является введение новой зоны — Ж — КРТ — Зона жилой застройки. Соответствующий проект постановления опубликовали на официальном сайте городской администрации.

Границы новой зоны предполагают комплексное развитие территории. Вместе с жилыми домами, школами, садиками, больницами, ресторанами и рынками, также будет предусмотрено размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов России, а также консульские учреждения.

Напомним, в конце марта в Самаре прошло встреча с Послом Республики Сербия в России, в ходе которой обсуждались сферы сотрудничества. В том числе речь шла и о развитии коммуникации через институт почетного консульства.

строительство