В Самаре на месте ветхого жилья хотят построить здания консульств

Мэрия Самары объявила о начале общественных слушаний по внесению изменений в Правила застройки и землепользования города. Основным изменением является введение новой зоны — Ж — КРТ — Зона жилой застройки. Соответствующий проект постановления опубликовали на официальном сайте городской администрации.
Границы новой зоны предполагают комплексное развитие территории. Вместе с жилыми домами, школами, садиками, больницами, ресторанами и рынками, также будет предусмотрено размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов России, а также консульские учреждения.
Напомним, в конце марта в Самаре прошло встреча с Послом Республики Сербия в России, в ходе которой обсуждались сферы сотрудничества. В том числе речь шла и о развитии коммуникации через институт почетного консульства.