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В Челябинске отремонтируют две проблемные улицы

В 2024 году в региональном центре отремонтируют участки улиц Челябинской и 250-летия Челябинска. Об этом сообщила мэр Наталья Котова на аппаратном совещании в понедельник, 1 апреля.

Источник: Pchela.News

— Улицы, которые нуждаются в ремонте, стоят в планах на этот год, сейчас в неприглядном состоянии: выбоины, ямы. Нужно принять по этим улицам временные меры до того, как мы начнём ремонт, — поручила глава Челябинска. — Работы необходимо сделать, чтобы люди могли передвигаться по этим улицам.

Сейчас на дорогах с помощью холодных смесей выполняют ямочный ремонт, а уже на этой неделе перейдут к работе с горячими смесями.

Кроме того, на прошлой неделе в Челябинске вывели специальные пылесосы, которые занимаются очисткой улиц.