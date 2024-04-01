В Челябинске отремонтируют две проблемные улицы

— Улицы, которые нуждаются в ремонте, стоят в планах на этот год, сейчас в неприглядном состоянии: выбоины, ямы. Нужно принять по этим улицам временные меры до того, как мы начнём ремонт, — поручила глава Челябинска. — Работы необходимо сделать, чтобы люди могли передвигаться по этим улицам.