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Закупочная стоимость газа от «Газпрома» для Молдовы продолжает снижаться

Глава «Молдовагаза» сообщил, какой в апреле будет цена природного газа, поставляемого в Молдову «Газпромом».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. В апреле снова снизится закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Молдову. Об этом сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

По его словам, с учетом теплотворной способности цена на газ в декабре составит 327,27 доллара США за тысячу кубометров. В марте стоимость российского газа для Молдовы составляла 339,75 доллара за 1000 м³.

«Весь объем газа от ПАО “Газпром” будет направлен для нужд ООО “Тираспольтрансгаз”, — отметил Чебан.

Ранее глава АО «Молдовагаз» допустил, что с мая 2024 года Молдова может вновь вернуться к закупкам голубого топлива для Правобережья у ПАО «Газпром».

Газпром