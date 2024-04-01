Закупочная стоимость газа от «Газпрома» для Молдовы продолжает снижаться

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. В апреле снова снизится закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Молдову. Об этом сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
По его словам, с учетом теплотворной способности цена на газ в декабре составит 327,27 доллара США за тысячу кубометров. В марте стоимость российского газа для Молдовы составляла 339,75 доллара за 1000 м³.
«Весь объем газа от ПАО “Газпром” будет направлен для нужд ООО “Тираспольтрансгаз”, — отметил Чебан.
Ранее глава АО «Молдовагаз» допустил, что с мая 2024 года Молдова может вновь вернуться к закупкам голубого топлива для Правобережья у ПАО «Газпром».