На Урале колледжи будут готовить дополнительно более 600 машиностроителей

Минпросвещения России одобрило заявку главы Свердловской области Евгения Куйвашева на создание 12-го образовательно-производственного кластера в регионе. В нем ежегодно будут готовить дополнительно более 600 машиностроителей. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
— Специалистов по машиностроению начнут готовить в новом учебном году на базе девяти колледжей и техникумов, — рассказали в пресс-службе областного правительства.
Партнерами нового кластера станут сразу 13 предприятий региона. Образовательная программа включает больше часов практики, а также гарантию трудоустройства по окончанию обучения.