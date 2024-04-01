Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале колледжи будут готовить дополнительно более 600 машиностроителей

На создание нового образовательно-производственного кластера направят 200 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения России одобрило заявку главы Свердловской области Евгения Куйвашева на создание 12-го образовательно-производственного кластера в регионе. В нем ежегодно будут готовить дополнительно более 600 машиностроителей. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

— Специалистов по машиностроению начнут готовить в новом учебном году на базе девяти колледжей и техникумов, — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Партнерами нового кластера станут сразу 13 предприятий региона. Образовательная программа включает больше часов практики, а также гарантию трудоустройства по окончанию обучения.

образование