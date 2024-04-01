На Урале колледжи будут готовить дополнительно более 600 машиностроителей

Минпросвещения России одобрило заявку главы Свердловской области Евгения Куйвашева на создание 12-го образовательно-производственного кластера в регионе. В нем ежегодно будут готовить дополнительно более 600 машиностроителей. Об этом сообщает департамент информполитики региона.