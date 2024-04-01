Скандально известный новосибирский бар «Элтон»* сменил название

Новосибирский бар «Элтон»*, в работе которого полиция нашла признаки экстремизма, сменил название. Теперь заведение работает под именем «Бритни».
В баре заявили, что заведение «меняет концепцию, но не изменяет себе». Согласно данным сайта, в заведении продолжат устраивать шоу-программы.
Напомним, ранее активисты были возмущены развлекательной программой заведения. В ней нашли признаки пропаганды ЛГБТ*. Позже в действиях руководства бара «Элтон» полиция выявила признаки преступления, предусмотренные ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ.
* Организация, признанная экстремистской на территории России.