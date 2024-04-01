Программа капитального ремонта: более чем в 1,8 тысячи домов обновили системы газоснабжения

«Столичная программа капитального ремонта — один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома — фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем», — рассказал Петр Бирюков.
Своевременный ремонт оборудования важен для его безопасной эксплуатации и организации бесперебойного газоснабжения.
Специалисты применяют современные технические решения. Так, используются шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия. Они ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии.
Кроме того, устанавливаются гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой для защиты от внешнего влияния и исключения аварийных ситуаций при появлении блуждающих токов.
Газовые стояки внутри многоквартирного дома являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечивать доступ специалистов к местам проведения работ.