Программа капитального ремонта: более чем в 1,8 тысячи домов обновили системы газоснабжения

«Столичная программа капитального ремонта — один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома — фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем», — рассказал Петр Бирюков.