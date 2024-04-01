Какую помощь окажут банки пострадавшим от паводков

«Банками и МФО будет проведен индивидуальный анализ каждого пострадавшего заемщика для оценки влияния ущерба от стихии, нанесенного имуществу и личному хозяйству, доходам и финансовому положению заемщиков, на основе которого будут определены дополнительные меры персональной поддержки по кредитам», — говорится в сообщении.