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Чем беднее народ, тем больше рисков остаться вообще ни с чем: Страховые компании Молдовы увеличили прибыль почти в три раза, — рассказываем, что чаще всего страхуют

Прибыль страховых компаний в прошлом году выросла в 2,8 раза.

По данным Нацбюро статистики, страховые компании в 2023 году собрали на 18,8% больше брутто-письменных премий и выплатили на 6,8% больше страховых возмещений и пособий, чем в 2022 году.

Валовые премии в 2023 году составили 2,936 млн леев, а выплаченные компенсации — 1024,2 млн леев.

На общее страхование приходится 2 828,4 млн леев от общей суммы премий, из них на медицинское страхование — 136,5 млн леев, на страхование наземных транспортных средств (КАСКО) — 556,5 млн леев, на страхование от стихийных бедствий — 306,1 млн леев, на обязательное страхование по автогражданской ответственности — 1537,6 млн леев, пишет t.me/aifmd.

Самые высокие компенсации были выплачены по автогражданской ответственности — 509,2 млн леев.

В 2023 году доходы и расходы страховщиков увеличились по сравнению с 2022 годом на 20,7% и 14,4% соответственно. Прибыль до налогообложения выросла в 2,8 раз.