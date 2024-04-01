Как быстро в Беларуси можно найти новую работу

У 25,7% респондентов на поиск последнего места работы ушло менее двух недель, у 21,4% — от двух недель до одного месяца. До двух месяцев ищут работу 14,2% соискателей. И только у 2,5% на это уходит до шести месяцев.
Во время опроса респонденты отмечали, что для них наиболее важно, когда они принимают решение об отклике на вакансию. Оказалось, что для 62,9% участников опроса очень важна информация о рабочем графике и балансе между работой и личной жизнью.
Около 49% соискателей отметили важность информации о расположении рабочего места, а для 40% респондентов также очень существенны данные о возможности удаленной работы или гибком графике.