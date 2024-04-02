Новый резидент СПВ в Приморье намерен производить 17,6 млн яиц в год

Компания «Сельское» получила статус резидента Свободного порта Владивосток и планирует открыть производство куриных яиц в Приморском крае с годовой мощностью в 17,6 миллиона штук. Экономическая выгода от проекта, который направлен на укрепление продовольственной безопасности региона, по планам увеличиться на 47% благодаря налоговым преференциям.
По данными Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), инвестиции в проект составляют 38 миллионов рублей, что должно обеспечить создание 113 новых рабочих мест. Запуск производства намечен на второй квартал 2024 года в селе Струговка Октябрьского района Приморья. Кроме производства яиц, компания также планирует заниматься продажей куриного мяса. В рамках проекта уже арендованы необходимые помещения, закуплены цыплята и оборудование для их содержания.
Алексей Дунаев, директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в Приморье, отметил, что проект получает всестороннюю поддержку, включая помощь в использовании льгот и преференций, предоставляемых резидентам Свободного порта. Кроме того, инвесторам предлагается помощь в поиске сырья, налаживании связей, сбыте продукции и подготовке кадров.
На территории Приморского края более 1,8 тысячи проектов реализуются резидентами Свободного порта, из которых 437 уже функционируют успешно. С 2022 года минимальный порог инвестиций для получения статуса резидента был снижен в десять раз, что способствовало привлечению новых инвесторов.