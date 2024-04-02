Новый резидент СПВ в Приморье намерен производить 17,6 млн яиц в год

По данными Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), инвестиции в проект составляют 38 миллионов рублей, что должно обеспечить создание 113 новых рабочих мест. Запуск производства намечен на второй квартал 2024 года в селе Струговка Октябрьского района Приморья. Кроме производства яиц, компания также планирует заниматься продажей куриного мяса. В рамках проекта уже арендованы необходимые помещения, закуплены цыплята и оборудование для их содержания.