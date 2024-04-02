Четыре банка с Дальнего Востока вошли в рейтинг самых надежных банков России

Четыре банка с Дальнего Востока вошли в рейтинг «100 надежных банков России» (18+), подготовленный российской редакцией Forbes (18+). Первое место в рейтинге традиционно занял Сбер, по итогам 2023 года получивший рекордную прибыль в своей истории в размере 1,508 трлн рублей, сообщает ИА PrimaMediа.
В топ-100 представлены Примсоцбанк (Владивосток, #57), Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ, Благовещенск, #66), Дальневосточный банк (Владивосток, #79) и Алмазэргиэнбанк (Якутск, #84).
Кандидат экономических наук, доцент Дальневосточного института управления (филиал РАНХиГС), председатель общественного совета Комитета государственного финансового контроля правительства Хабаровского края Марина Ковалева прогнозирует, что в текущем году в Дальневосточном регионе будет заметен процесс консолидации банковской среды с акцентом на жесткую конкуренцию в условиях территориальной отдаленности и технологического отставания.
«Многие эксперты прогнозируют в 2024 году ужесточение регуляторной среды и снижение объемов стимулирования по причине сокращения количества льготных госпрограмм. Как следствие, с российского рынка могут уйти около 15 банков по причинам плановой реорганизации, отзыва лицензий», — отмечает эксперт.
При составлении рейтинга Forbes ориентировался на оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, «Эксперт РА», «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и «Национальное рейтинговой агентство» (все — 18+). Их оценки отражают кредитоспособность российских банков в рублях.