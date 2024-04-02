Четыре банка с Дальнего Востока вошли в рейтинг самых надежных банков России

Четыре банка с Дальнего Востока вошли в рейтинг «100 надежных банков России» (18+), подготовленный российской редакцией Forbes (18+). Первое место в рейтинге традиционно занял Сбер, по итогам 2023 года получивший рекордную прибыль в своей истории в размере 1,508 трлн рублей, сообщает ИА PrimaMediа.