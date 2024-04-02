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«Аэрофлот» в 2024 году будет чаще летать между Хабаровском и Москвой

Частота рейсов увеличится на майские праздники и на сезон летних отпусков.

Источник: Аэрофлот

Авиакомпания «Аэрофлот» существенно увеличивают частоту рейсов между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа. В частности, существенно чаще самолёты будут летать из Хабаровска в столицу во время майских праздников и летом. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы «Аэрофлота».

Уточняется, что на майские праздники еженедельное количество рейсов на маршруте Хабаровск — Москва с нынешних 15 рейсов до 20 рейсов на майские праздники и до 29 рейсов в летние месяцы.

Самое популярное направление среди пассажиров международного аэропорта Хабаровск — московское — будет представлено рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Большую часть полётов будет выполнять «Аэрофлот». На маршруте национальный перевозчик задействует Boeing 777 и Airbus 350, «Россия» все рейсы запланировала на Boeing 777.

Как уточнили в авиакомпании «Аэрофлот», у хабаровчан, как и других жителей ДФО сохраняется возможность воспользоваться программой субсидированных билетов. В контактном центре корреспонденту нашего издания сообщили, что, например, на 10 мая в наличии имеются субсидированные билета на два из трёх выполняемых в этот день рейсов Хабаровск — Москва.

Забронировать билет можно на официальном сайте «Аэрофлота». Для этого необходимо открыть вкладку «Субсидированные перевозки», выбрать программу субсидирования из выпадающего списка. Также нужно указать города вылета и прибытия, даты перелёта и количество пассажиров. При этом дату вылета необходимо выбирать не ранее семи дней от текущей.

Сотрудники авиакомпании также просят обратить внимание на то, что при онлайн-бронировании путешественникам необходимо загрузить снимки документов. Их проверка может занять до 5 суток. После необходимых процедур бронирование можно будет оплатить.