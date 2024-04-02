«Аэрофлот» в 2024 году будет чаще летать между Хабаровском и Москвой

Авиакомпания «Аэрофлот» существенно увеличивают частоту рейсов между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа. В частности, существенно чаще самолёты будут летать из Хабаровска в столицу во время майских праздников и летом. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы «Аэрофлота».
Уточняется, что на майские праздники еженедельное количество рейсов на маршруте Хабаровск — Москва с нынешних 15 рейсов до 20 рейсов на майские праздники и до 29 рейсов в летние месяцы.
Самое популярное направление среди пассажиров международного аэропорта Хабаровск — московское — будет представлено рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Большую часть полётов будет выполнять «Аэрофлот». На маршруте национальный перевозчик задействует Boeing 777 и Airbus 350, «Россия» все рейсы запланировала на Boeing 777.
Забронировать билет можно на официальном сайте «Аэрофлота». Для этого необходимо открыть вкладку «Субсидированные перевозки», выбрать программу субсидирования из выпадающего списка. Также нужно указать города вылета и прибытия, даты перелёта и количество пассажиров. При этом дату вылета необходимо выбирать не ранее семи дней от текущей.
Сотрудники авиакомпании также просят обратить внимание на то, что при онлайн-бронировании путешественникам необходимо загрузить снимки документов. Их проверка может занять до 5 суток. После необходимых процедур бронирование можно будет оплатить.