«Аэрофлот» в 2024 году будет чаще летать между Хабаровском и Москвой

Авиакомпания « Аэрофлот » существенно увеличивают частоту рейсов между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа. В частности, существенно чаще самолёты будут летать из Хабаровска в столицу во время майских праздников и летом. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы «Аэрофлота».

Уточняется, что на майские праздники еженедельное количество рейсов на маршруте Хабаровск — Москва с нынешних 15 рейсов до 20 рейсов на майские праздники и до 29 рейсов в летние месяцы.

Самое популярное направление среди пассажиров международного аэропорта Хабаровск — московское — будет представлено рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Большую часть полётов будет выполнять «Аэрофлот». На маршруте национальный перевозчик задействует Boeing 777 и Airbus 350, «Россия» все рейсы запланировала на Boeing 777.

Как уточнили в авиакомпании «Аэрофлот», у хабаровчан, как и других жителей ДФО сохраняется возможность воспользоваться программой субсидированных билетов. В контактном центре корреспонденту нашего издания сообщили, что, например, на 10 мая в наличии имеются субсидированные билета на два из трёх выполняемых в этот день рейсов Хабаровск — Москва.