Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две секции 10-летнего долгостроя на улице Дуси Ковальчук ввели в эксплуатацию в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию две секции десятилетнего долгостроя.

Источник: Сиб.фм

Об этом сообщили в региональном Минстроительства.

Возводить жилой дом начали в 2014 году, разрешение на ввод в эксплуатацию было получено 25 марта 2024 года.

Застройщик ООО СЗ «Ельцовский» (ранее — ООО «Нарымский квартал») не завершил в 2017 году строительство жилого дома, порядок достройки уже разрабатывала рабочая группа при министерстве. В регионе на последние два года доглострое стало в 10 раз меньше, уточнили в министертве.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что Новосибирск попал в десятку благоприятных для жизни городов-миллионников.

строительство