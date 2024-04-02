Две секции 10-летнего долгостроя на улице Дуси Ковальчук ввели в эксплуатацию в Новосибирске

Об этом сообщили в региональном Минстроительства.
Возводить жилой дом начали в 2014 году, разрешение на ввод в эксплуатацию было получено 25 марта 2024 года.
Застройщик ООО СЗ «Ельцовский» (ранее — ООО «Нарымский квартал») не завершил в 2017 году строительство жилого дома, порядок достройки уже разрабатывала рабочая группа при министерстве. В регионе на последние два года доглострое стало в 10 раз меньше, уточнили в министертве.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что Новосибирск попал в десятку благоприятных для жизни городов-миллионников.