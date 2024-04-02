Две секции 10-летнего долгостроя на улице Дуси Ковальчук ввели в эксплуатацию в Новосибирске

Застройщик ООО СЗ «Ельцовский» (ранее — ООО «Нарымский квартал») не завершил в 2017 году строительство жилого дома, порядок достройки уже разрабатывала рабочая группа при министерстве. В регионе на последние два года доглострое стало в 10 раз меньше, уточнили в министертве.