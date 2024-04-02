Группа «Аэрофлот» увеличивает количество рейсов в города ДФО из Москвы в летнем расписании

Владивосток — с нынешних 18 рейсов до 27 рейсов на период майских праздников и до 42 рейсов в летние месяцы; Хабаровск — с нынешних 15 рейсов до 20 рейсов на майские праздники и до 29 рейсов в летние месяцы; Петропавловск-Камчатский — с нынешних 7 рейсов до 9 рейсов на майские праздники и до 24 рейсов в летние месяцы; Южно-Сахалинск — с нынешних 8 рейсов до 10 рейсов на майские праздники и до 20 рейсов в летние месяцы; Магадан — с нынешних 4 рейсов до 6 рейсов на период майских праздников и до 12 рейсов в летние месяцы; Якутск — с нынешних 6 рейсов до 12 рейсов в летние месяцы; Благовещенск — с нынешних 3 рейсов до 4 рейсов в майские праздники и в летние месяцы; Анадырь — с нынешних 2 рейсов до 3 рейсов в летние месяцы.