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Из Красноярского края в Монголию будут поставлять семенной картофель

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Центрального аймака Монголии Нэргуйн Гантулга и министр сельского хозяйства Красноярского края Илья Васильев обсудили перспективы сотрудничества в АПК.

Так, на встрече были затронуты вопросы поставок генетического материала племенных сельхозживотных, переподготовки и повышения квалификации отраслевых специалистов, выращивания зерновых культур, технологий применения средств защиты растений. Основным же стал вопрос обновления в Монголии семенного фонда картофеля.

«Из-за неблагоприятных погодных условий монгольские земледельцы столкнулись с фитофторозом при возделывании картофеля. В Центральном аймаке, который является в стране ключевым производителем продовольственного картофеля, необходимо обновить 25 тыс. тонн семенного материала. Сделать это в одиночку и за короткое время — не получится, требуется до 5 лет. Рассчитываем на поддержку российских партнёров — как производителей семян, так и учёных, занимающихся селекцией и семеноводством. На первом этапе планируем сортообновление в объёме 500 тонн», — сообщил Нэргуйн Гантулга.

В прошлом году краевые аграрии собрали 127,5 тыс. тонн «второго хлеба» и 34,5 тыс. тонн моркови, свёклы, капусты и лука, что на 11,6% и 12,3% больше уровня 2022 года.

Около 80% площадей в регионе заняты сортами картофеля иностранной селекции, однако семенной материал производится в крае, что минимизирует риски его нехватки. Участник Федеральной научно-технической программы — сухобузимское предприятие «Дары Малиновки» — совместно с Красноярским аграрным университетом работает над импортозамещением семенного материала и развитием отечественной селекции.

«Предприятие обеспечивает посадочным материалом картофеля местных аграриев, поставляет семенной материал в 40 регионов страны и готово взаимодействовать с монгольскими партнёрами. В запасе у “Даров Малиновки” и других сельхозпроизводителей края 2,5 тыс. тонн продовольственного и 800 тонн — семенного картофеля, планируемых к реализации», — отметил Илья Васильев.

Глава ведомства также сообщил о высоких результатах краевых земледельцев в производстве растениеводческий продукции, урожайности зерновых культур, качестве местного зерна — доля продовольственной пшеницы в урожае прошлого года составила более 94%, в том числе третьего класса — около 69%. Регион является надежным поставщиком зерна по России и за рубеж. Пять лет подряд край первый в стране в производстве семян рапса — доля в общероссийском урожае составляет 10%.

Семеноводческие хозяйства региона производят семенной материал высших репродукций именно тех сортов, которые хорошо показали себя в крае. Имеются излишки, которые сельхозорганизации готовы реализовать аграриям Монголии. В частности, 19 тыс. тонн семян пшеницы, ячменя, овса, сои, гороха и других культур.

Если говорить о животноводстве, то в Красноярском крае работает предприятие «Красноярскагроплем», которое может стать площадкой по взаимодействию в поставках генетического материала крупного и мелкого рогатого скота. Такая работа необходима для улучшения породных и продуктивных качеств сельхозживотных.

Красноярский край заинтересован в увеличении отгрузок продукции агропромышленного комплекса за рубеж, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом России. Последние несколько лет экономические связи Красноярского края и Монголии, в том числе в агропромышленном комплексе, стали более крепкими. Касается это торговли сельхозпродукцией, сотрудничества в образовательной и научной областях.

сельское хозяйство