Из Красноярского края в Монголию будут поставлять семенной картофель

«Из-за неблагоприятных погодных условий монгольские земледельцы столкнулись с фитофторозом при возделывании картофеля. В Центральном аймаке, который является в стране ключевым производителем продовольственного картофеля, необходимо обновить 25 тыс. тонн семенного материала. Сделать это в одиночку и за короткое время — не получится, требуется до 5 лет. Рассчитываем на поддержку российских партнёров — как производителей семян, так и учёных, занимающихся селекцией и семеноводством. На первом этапе планируем сортообновление в объёме 500 тонн», — сообщил Нэргуйн Гантулга.