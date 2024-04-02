Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на Новой Московке построят элитные малоэтажные дома

Строительством займется владелица фирмы «Грэми-К».

На улице Молодова в Ленинском округе в скором времени может появиться малоэтажная недвижимость бизнес-класса. Застройщиком является Нино Хоштария, владеющая компанией «Грэми-К». Планируемая высота домов — не более 4-х этажей.

О планах возвести на Новой Московке сообщил портал «Город55». Как сообщило издание, проект уже прошел государственную строительную экспертизу, разрешение на строительство компания «Грэми-К» пока не получила. Разработка строительной документации поручена предпринимателю Артуру Сабитову.

недвижимость