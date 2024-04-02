В Омске на Новой Московке построят элитные малоэтажные дома

На улице Молодова в Ленинском округе в скором времени может появиться малоэтажная недвижимость бизнес-класса. Застройщиком является Нино Хоштария, владеющая компанией «Грэми-К». Планируемая высота домов — не более 4-х этажей.
О планах возвести на Новой Московке сообщил портал «Город55». Как сообщило издание, проект уже прошел государственную строительную экспертизу, разрешение на строительство компания «Грэми-К» пока не получила. Разработка строительной документации поручена предпринимателю Артуру Сабитову.